Magazin Burcu Özberk bir kez daha gönülleri fethetti!

Burcu Özberk bir kez daha gönülleri fethetti!

Magazin

Burcu Özberk bir kez daha gönülleri fethetti!

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle hayranlarının gönlüne taht kuran güzel oyuncu Burcu Özberk'ten örnek davranış!

16 Kasım 2021, Salı 22:45 Son Güncelleme:
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Fox TV’nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam’da İlhan Şen ile baş rolü paylaşan Burcu Özberk hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. 

Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan oyuncu sergilediği örnek davranışla hayranlarından bir kez daha tam not aldı. 11 Aralık 1989 doğumlu oyuncu bu yıl ki doğum gününü Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’na bağışladığını instagram paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.

Ünlü oyuncu paylaşımına; “Sevgili ailem ve dostlarım,11 Aralık benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. @todevvakfi için açtığım kampanya linkine Biomdan ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.” notunu düştü.


Güzel oyuncu bu davranışıyla hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

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