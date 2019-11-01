Burcu Özberk: Müthiş uyum yakaladık

Oyuncuyu gören Arap hayranları çevresini sardı, fotoğraf çektirdi.

'Çağlar ile sette çok eğleniyoruz'

Burcu Özberk diziyle ilgili “Çağlar ile sette çok eğleniyoruz. Müthiş bir uyum yakaladık, elektriğimiz, enerjimiz süper” diye konuştu.

***‘Afili Aşk’ın başrolünde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk var.

Bu haberi de okudular Afili Aşk 9. bölüm fragmanı yayında! Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor!