Burcu Özberk: Patavatsız ve inatçıyım

Burcu Özberk verdiği röportajda kendisiyle ilgili ilginç itiraflarda bulundu

06 Kasım 2019, Çarşamba 07:52 Son Güncelleme:
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Burcu Özberk: Patavatsız ve inatçıyım

Kanal D’deki ‘Afili Aşk’ın ‘Ayşe’si Burcu Özberk, Mag dergisine röportaj verdi.

Patavatsız olduğunu söyleyen Burcu Özberk ilginç açıklamalar yaptı:

■ “Çok düşünmeden konuşurum. Alkıma ilk geleni direkt söylerim. Ama bu durum ikili ilişkilerde bazen sorun oluyor.”

'Sevmediğimi net belli ederim'

■ “Sevgimi büyük yaşarım. Sevmediğimi de net belli ederim.”

■ “Kendi hayatımı ben yönetirim, inatçıyım ve isteklerimden vazgeçmem.”

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