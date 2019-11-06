Burcu Özberk: Patavatsız ve inatçıyım
Burcu Özberk verdiği röportajda kendisiyle ilgili ilginç itiraflarda bulundu
Kanal D’deki ‘Afili Aşk’ın ‘Ayşe’si Burcu Özberk, Mag dergisine röportaj verdi.
Patavatsız olduğunu söyleyen Burcu Özberk ilginç açıklamalar yaptı:
■ “Çok düşünmeden konuşurum. Alkıma ilk geleni direkt söylerim. Ama bu durum ikili ilişkilerde bazen sorun oluyor.”
'Sevmediğimi net belli ederim'
■ “Sevgimi büyük yaşarım. Sevmediğimi de net belli ederim.”
■ “Kendi hayatımı ben yönetirim, inatçıyım ve isteklerimden vazgeçmem.”
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