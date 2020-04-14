Türkiye Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması: Adli süreç başlatıldı

Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması: Adli süreç başlatıldı

Türkiye

Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması: Adli süreç başlatıldı

Burdur Valiliği, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan sorumlu firma hakkında izinsiz ve usulsüz çalışma yaptığı gerekçesiyle idari ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

14 Nisan 2020, Salı 22:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valilikten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihalesi yapılan Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın, yetkili idarelerin izni olmadan Beyaz Adalar Bölgesi'nde iş makinesiyle tesviye ve taşıma yaptığının tespit edildiği kaydedildi. Alanda yapılan çalışmada gerekli özenin gösterilmediğinin belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, bunun üzerine söz konusu faaliyetin durdurulduğu belirtildi.

''Adli süreç başlatılmıştır''

Salda Gölü'ndeki izinsiz müdahaleye ilişkin yetkili idare tarafından yüklenici firma ve müşavir firmayla ilgili gerekli idari işlemlerin gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Valiliğimiz tarafından da sorumlu firmayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Salda Gölü çevresinde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülmesi konusunda ilgili birimlerimiz uyarılmış olup süreç, Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

AA


İlgili Haberler
TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Sorumlular görevden alındı


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Esas felaket cuma değil pazartesi yaşandı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstifa gecesi neler yaşandı?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu