Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli- Yeşilova karayolunun 9. kilometresindeki Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'dan Denizli yönüne giden Müslüm Koçhan (39) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Süleyman Can Analık (28) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Müslüm Koçhan, aynı araçtaki Betül Koçhan (5), Berat Koçhan (9), Burak Koçhan (10) ve Tuba Koçhan (36) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Can Analık ve araçta bulunan Ömer Akdemir, Belgin Yaşar (19) ile Ömer Doğu Akdemir (18) yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Ömer Akdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

DHA