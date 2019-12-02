Burger King KKTC'de Rum ambargosunu deldi, ilk restoranını açtı

Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden Burger King, Rum ambargosunu deldi ve KKTC'de ilk restoranını açtı.

02 Aralık 2019, Pazartesi 16:51 Son Güncelleme:
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Burger King KKTC'de Rum ambargosunu deldi, ilk restoranını açtı

Fast-Fodd devi Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı. Burger King, Rumların baskıları nedeniyle KKTC'de 'Burger City' adıyla hizmet veriyordu.

KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında 'açtığı restoranların' adını Rumların baskısı nedeniyle 'Burger City'e çevirmişti.

Tüm Burger City'lerin ismi değiştirildi

KKTC'deki ilgili şirket, Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi.

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