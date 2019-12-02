Burger King KKTC'de Rum ambargosunu deldi, ilk restoranını açtı
Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden Burger King, Rum ambargosunu deldi ve KKTC'de ilk restoranını açtı.
Fast-Fodd devi Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı. Burger King, Rumların baskıları nedeniyle KKTC'de 'Burger City' adıyla hizmet veriyordu.
KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında 'açtığı restoranların' adını Rumların baskısı nedeniyle 'Burger City'e çevirmişti.
Tüm Burger City'lerin ismi değiştirildi
KKTC'deki ilgili şirket, Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi.