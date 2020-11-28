Kahvaltılık burrito tarifi
Kahvaltı için farklı ve pratik lezzetler arıyorsanız burrito tarifi tam size göre olacaktır. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz burrito tarifi arıyor ya da burrito nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Burrito yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
28 Kasım 2020, Cumartesi 10:39 Son Güncelleme:
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Sandviç tarzı kahvaltı yapmayı sevenlere mis gibi lavaşlı burrito tarifi. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz burrito tarifi arıyor ya da burrito nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Burrito yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Burrito tarifi
Burrito malzemeleri
- ½ dolmalık biber
- 1 soğan
- ½ dal frenk soğanı
- 20 gram cheddar peyniri
- 5 yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 adet Tortilla ekmeği (yumuşak)
- Tabasco sosu
Burrito yapılışı
Dolmalık biberleri küçük küpler halinde doğrayın. Soğanları da halka şeklinde ince ince doğrayın. Frenk soğanı da ince ince doğrayın. Cheddar peyniri rendeleyin. Geniş bir kasede Tabasco sosu ve yumurtaları birleştirip çırpın. Tavaya tereyağı ekleyip soğanları hafifçe soteleyin. Dolmalık biberleri ekleyip 2 - 3 dakika daha soteleyin. Yumurtayı tavaya ekleyip 5 dakika pişirin. Daha sonra rendelenmiş peyniri ekleyip peynir eriyene kadar pişirin. 1 adet Tortilla ekmeğine frenk soğanın yarısını ve yumurtanın yarısını döküp iyice sarın.