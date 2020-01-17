Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden sömestr sürprizi

Kadim bir tarih şehridir Bursa. 8 bin 500 yıllık medeniyet geçmişiyle büyüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde olmasıyla gururlandırır. Sadece tarihiyle mi dillere pelesenk olmuştur? Elbette hayır. Doğa turizminin de ülkedeki gözbebeğidir Bursa. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini uluslararası arenaya tanıtmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği mücadeleyi göz ardı etmemek gerekir.

Kış sporu için ideal

Yurtdışındaki fuarlarda Bursa’nın güzelliklerini gözler önüne seren Büyükşehir’in en büyük hedeflerinden birisi de Uludağ’ı yeniden cazibe merkezi haline getirmek. Gelin sizlere kış sporları, gölleri, şelaleri, çok sayıdaki yürüyüş parkurları ve endemik bitki türleriyle Uludağ’ın avantajlarını sıralayalım ve yarıyıl tatilinde özellikle çocuklarınız için Büyükşehir’in yaptığı sürprizi anlatalım…

Teleferik hattı yenilendi

Uludağ şüphesiz Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinin başında gelir. Ancak son yıllarda özellikle sezonun kısa sürmesi nedeniyle şehir ekonomisine istenen katkıyı sağlayamıyordu. Bu gidişatı tersine çevirmek için kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, öncelikle teleferik hattını yeniledi ve Oteller Bölgesi’ne kadar uzattı. Böylece Uludağ’a ulaşmak için sıkıntı yaşayan turistlerin sorununu çözmüş oldu.

‘Doğaseverler için yaz-kış hazırız’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın turizmdeki en büyük kozunun Uludağ olmasına rağmen, son yıllarda biraz ihmal edildiğini hatırlatarak, “Yeni yatırımlarla Uludağ’ı sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Özellikle 1. Gelişim bölgesindeki projemiz çok önemli. Hayata geçmesiyle bölgenin en önemli eksikliğini gidermiş olacağız. Uludağ sadece kışın değil, yazın da görülmesi gereken önemli değerlere sahip. Gölleri, şelaleri, çok sayıdaki yürüyüş parkurları ve sahip olduğu endemik bitki türleriyle özellikle doğaseverleri Uludağ’a bekliyoruz” dedi.

Günübirlik tatilcilere

Büyükşehir Belediyesi’nin attığı ikinci büyük adım 1. Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi’ni hazırlamak oldu. Çünkü özellikle günübirlik Uludağ’a çıkan tatilciler, ihtiyaçlarına yanıt verecek tesis olmamasından şikayetçiydi. 12 dönüm üzerindeki alanda 750 araçlık kapalı otopark bulunan projeyle, hem park sorunu tarihe karışmış olacak hem de günübirlik tatilcilerin istekleri karşılanacak. Tatilciler için tesiste dinlenme bölümleri ve tuvaletler olacak. Projede buz pateni pisti, tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kafeteryalar bulunuyor.

Haydi sömestr tatilinde kar keyfine!

Sömestr tatiline yüzde 100 doluluk oranıyla giren Uludağ’a gidenlere Büyükşehir’in bir sürprizi var. Belediyespor Kulübü aracılığıyla hem yarıyıl tatiline özel hem de kış sezonunu kapsayan kayak ve snowboard eğitim paketleri hazırladı.

Uzman hocalardan ders

Belediyespor Kulübü’nün uzman kayak hocaları tarafından verilecek eğitimler, 7-16 yaş grubunu kapsıyor. Sömestr programı 1.Dönem (18-22 Ocak), 2.Dönem (22-26 Ocak) ve 3. Dönem (26-30 Ocak) tarihleri arasında, 4 gece 5 günlük, toplamda 16 saatlik eğitimi kapsıyor. 4-5 Ocak 2020’de başlayan sezonluk program ise 14-15 Mart 2020’ye kadar ki tüm hafta sonlarını kapsıyor.

Tatiliniz bilimsiz olmasın

Sömestr tatilinde çocuklarınıza kayak keyfini yaşatırken, onların bilimsel faaliyetlerde de bulunmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için adresiniz, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projesi olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki (BTM) sömestr kampları. BTM, sömestr için birçok bilimsel kamp programı hazırladı. BTM’de 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında 5-7 ve 8-14 yaş gruplarına yönelik bilimsel atölye çalışmaları gerçekleşecek. 8-14 yaş gruplarına yönelik ‘Doğadan Gelen Tasarımlar’, ‘Balonla Giden Araba’, ‘Roket Bilimi’ ve ‘Yakıt Üretimi Denemeleri’ gibi atölye çalışmalarının yanı sıra ahşap atölyesi ve tangram çalışmaları gibi etkinlikler de var.

Lezzet durağınız Kayhan Döner

Bursa’ya gidip de Bursa kebabının tadına bakmamak olmaz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kebabı’nı 600 yıllık tarihi Kayıhan Hamamı’nda tatilcilerle buluşturduğunu hatırlatalım. Kayıhan Hamamı, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin en önemli anıtsal yapılarından biri. Kayıhan Hamamı, 2013’teki restorasyonun ardından orijinal kimliğine bürünmüştü. Restorasyonun tamamlanmasının bölgenin doğal yapısına uygun olarak yeme-içme mekanı olarak tasarlanan tarihi yapı, o günden bu yana Kayhan Döner Sofrası olarak konuklarına Bursa Kebabı’nı sunuyor.

Tarihi ruhunuzda hissettirecek Bursa rotası

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’nın tarihi geçmişi karşısında etkilenmemek mümkün değil. Sadece Osmanlı mı? Roma ve Bizans döneminin de izlerini taşır bu güzel şehir. Bursa’ya yolunuz düşmüşken mutlaka görmeniz gereken yerlerin listesini hazırladık ki size kolaylık olsun.

Ulucami

Bursa’nın gözbebeği Ulucami, 1399’da Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirildi. Hat sanatının eşsiz örneklerini görebileceğiniz Ulucami, bu sanatın Türkiye’deki en zengin camisi desek mübalağa etmiş olmayız. Ayrıca Osmanlı tarihi boyunca cami olarak yapılmış en büyük yapı olması açısından da önemi büyüktür Ulucami’nin

Hanlar Bölgesi

Osmanlı döneminde ticaretin kalbinin attığı yer olan Hanlar Bölgesi, tarihi İpek Yolu’nun Asya kıtasındaki son durak noktası. Orhan Gazi’nin Emir Han’ı inşa etmesiyle başladı ve zaman içinde 16 hana ulaştı. Hanlar arasında en meşhuru ise Kozahan’dır. II. Bayezid döneminde inşa ettirilen Kozahan, ipek ticareti ile öne çıkmıştı.

Karagöz Müzesi

Karagöz - Hacivat gölge oyununu bilmeyenimiz yoktur. Bu oyunu hem izlemek hem de tarihi hakkında bilgi almak için Karagöz Müzesi’ne mutlaka gidin. Karagöz – Hacivat gölge oyununun UNESCO Dünya Mirası’nın somut olmayan kültürel miras listesi içinde olduğunu da belirtelim.

İznik

Roma, Bizans ve Osmanlı’nın izlerini taşır İznik. Hristiyanlık da Kudüs ve Roma’dan sonra en önemli üçüncü şehir olan İznik’te; surlar, antik tiyatro, Ayasofya, çiniler ve sodalı göl sizi büyüleyecektir.

Irgandı Köprüsü

Gökdere Deresi üzerindeki Irgandı Köprüsü’nün tarihi önemi büyük. Dünyadaki 4 çarşılı köprüden ilkidir Irgandı. 1442’de Hoca Muslihiddin isimli bir tüccar tarafından yaptırılmış. Günümüzde ise Türk el sanatlarının yaşatıldığı bir sanat çarşısıdır.

Eren Aka



