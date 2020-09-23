Bursa Uludağ Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru şartları
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi almak üzere ilan verdi. İlana göre UludağÜniversitesi 11 öğretim görevlisi istihdam edecek. Başvuru şartları ise şu şekilde.
23 Eylül 2020, Çarşamba 17:51 Son Güncelleme:
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi.
Sınav takvimi şöyle oluştu:
- DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 23.09.2020 Çarşamba
- SON BAŞVURU TARİHİ : 07.10.2020 Çarşamba
- ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 12.10.2020 Pazartesi
- GİRİŞ SINAV TARİHİ : 15.10.2020 Perşembe
- SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 20.10.2020 Salı
Başvuruda gerekli belgeler ve ilan detayları ise ilan sayfasında belirtildi.
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