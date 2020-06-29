Bursa Uludağ Üniversitesi 20 öğretim görevlisi alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi.