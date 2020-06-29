Türkiye Bursa Uludağ Üniversitesi 20 öğretim görevlisi alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi 20 öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

Bursa Uludağ Üniversitesi 20 öğretim görevlisi alıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bursa Uludağ Üniversitesi 20 öğretim görevlisi alacak. Öğretim görevlisi alım ilanına başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu. İşte tüm detaylar.

29 Haziran 2020, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi.

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