Bursa Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Bursa’da cuma günü sabah saatlerinden itibaren geceye kadar aralıklarla yağmur bekleniyor.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, metrekare başına 15 ile 40 kilogram yağmur suyu düşeceği açıklandı. Valilik, olması muhtemel sel, dolu, su baskını, Yıldırım ilçesinde ise ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olaylar karşısında tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

BURSA (İHA)