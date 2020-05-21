Bursa, Zonguldak ve Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Bursa Valiliği, tarafından yapılan duyuruda, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun çok olduğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, işyeri sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Valilik, tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabileceğini açıkladı.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corona virüs salgının görüldüğü andan itibaren Sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararları uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda; İl Hıfzısıhha Kurulumuzun 21.05.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile;

İlimizin tüm ilçelerinde, corona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte yazılı cadde ve alanlarda vatandaşların, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının, ağzı burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir."

Zonguldak

Zonguldak'ta yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar ve ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il, ilçe, belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde, ayrıca toplu bulunulan her yerde usulüne uygun maske kullanılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi.

Maske takmayanlarla ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan kentte ilçeler arası geçiş kısıtlamasının 27 Mayıs saat 00.00'dan itibaren sonlandırılacağı bildirildi.

Iğdır

Iğdır’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Yeni tip ccrona virüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.

Hangi illerde yasak var?

Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Şanlıurfa, Rize, Kırıkkale, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Amasya, Bolu, İzmir ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirdi.

Mehmet İNAN/BURSA (DHA)







