Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa’nın Mudanya İlçesi, Bursa Caddesi’nde meydana geldi. Evine gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen 43 yaşındaki Ayşegül Özdemir’e Bursa istikametinden gelen M.B.A. yönetimindeki 16 AEK 498 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle talihsiz kadın metrelerce otomobilin altında sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ayşegül Özdemir’in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)



