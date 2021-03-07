Türkiye Bursa'da bir sapık, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismara kalkıştı! Yakalayanlar böyle dövdü
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Bursa'da bir sapık, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismara kalkıştı! Yakalayanlar böyle dövdü

Türkiye

Bursa'da bir sapık, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismara kalkıştı! Yakalayanlar böyle dövdü

Bursa'da bir binanın zemin katında 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmaya çalışan adam, yakalayanlar tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

07 Mart 2021, Pazar 15:03 Son Güncelleme:
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Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen H.H.Ü kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Darp anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katından bir kız çocuğunun sesini duydu. İçeriden gelen sesleri dinleyen adam, kız çocuğunun taciz edildiğini fark etti. 10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden bir kız çocuğu ile H.H.Ü isimli şüpheli çıktı. Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 

DARP ANLARI KAMERADA

Öte yandan taciz şüphelisi H.H.Ü’nün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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