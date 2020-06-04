Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirdi. Osmangazi ilçesinde ortaya çıkan gelen hortumu andıran görüntü insanları tedirgin etti. Gündüzünü geceye çeviren görüntü bazı kişileri korkuttu. Bazıları da o anları kayıt altına aldı.

Nadir görülen bu doğa olayını görenler hortum olduğunu düşündü. İlk bakışta hortumu andıran görüntü böyle görüntülendi.