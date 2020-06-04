Doğa Bursa'da bu gökyüzü olayını görenler hortum sandı

Bursa'da bu gökyüzü olayını görenler hortum sandı

Doğa

Bursa'da bu gökyüzü olayını görenler hortum sandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen doğa olayı insanları tedirgin etti. Nadir görülen ve hortumu andıran doğa olayı, saniye saniye kayıt altına alındı.

04 Haziran 2020, Perşembe 15:41 Son Güncelleme:
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Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirdi. Osmangazi ilçesinde ortaya çıkan gelen hortumu andıran görüntü insanları tedirgin etti. Gündüzünü geceye çeviren görüntü bazı kişileri korkuttu. Bazıları da o anları kayıt altına aldı.

Nadir görülen bu doğa olayını görenler hortum olduğunu düşündü. İlk bakışta hortumu andıran görüntü böyle görüntülendi.

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