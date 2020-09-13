Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlara bakan bir daha baktı
Bursa'da dün görülen yazı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti. Görüntü, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda etkileşim aldı.
13 Eylül 2020, Pazar 16:15 Son Güncelleme:
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Bursa'da kentin pek çok noktasından görülen bulutların şekli, vatandaşların ilgisini çekti. Yazıya benzetilen şekil, sosyal medyadan paylaşılınca çok sayıda etkileşim aldı.
Sosyal medyada paylaşıldı
Bursa'da dün akşam saatlerinde bulutların şekli, dikkat çekti. Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde oturan vatandaşlar, gördükleri şekli sosyal medya üzerinden paylaştı. Yüzlerce hesabın etkileşim gösterdiği görüntülerde yer alan bulutların şekli yazıya benzetildi.
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