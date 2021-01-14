Türkiye Bursa'da etkili olan yağışla barajlardaki su seviyesi yükseldi

Bursa'da etkili olan yağışla barajlardaki su seviyesi yükseldi

Türkiye

Bursa'da etkili olan yağışla barajlardaki su seviyesi yükseldi

Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi 23, Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi ise 50 santimetre yükseldi.

14 Ocak 2021, Perşembe 00:23 Son Güncelleme:
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Bursa'da dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyeleri arttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'a hamdolsun yağışların başlamasıyla birlikte barajlarımızdaki doluluk oranları artıyor." ifadesine yer verdi. Aktaş bir de grafik paylaştı.

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Grafiğe göre Doğancı Barajı'nda 23 santimetre, Nilüfer Barajı'nda ise 50 santimetre su yükselmesi kayda geçti. Ayrıca bugün itibarıyla su rezervi 90 güne ulaştı.

Aktaş 31 Aralık'ta son yüzyılın en kurak kış mevsimlerinden birini geçiren Bursa'nın 75 gün yetecek içme suyunun kaldığını bildirmişti.

AA

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