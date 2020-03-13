Bursa'da koronavirüs alarmı
Bursa'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
13 Mart 2020, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.
Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, Corona virüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.
DHA