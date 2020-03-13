Türkiye Bursa'da koronavirüs alarmı

Bursa'da koronavirüs alarmı

Türkiye

Bursa'da koronavirüs alarmı

Bursa'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

13 Mart 2020, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, Corona virüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi. 

DHA

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