Türkiye Bursa'da sağanak sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü

Bursa'da sağanak sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü

Türkiye

Bursa'da sağanak sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağmur hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını, yetkililerin artık önlem almasını istediler.

13 Eylül 2020, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur İnegöl'de de etkili oldu. Yağmur sonrası birçok cadde ve sokak sular altına kalırken, Alanyurt Fatih Mahallesi'nde yukarıdan gelen sular bayır aşağı önüne ne kattıysa alıp götürdü. Mahallede oturanlar ise her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek yetkililerin artık önlem almasını istediler.

Şelale gibi akan sular birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Merkezde de durum farklı değildi. İnegöl'de birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

BURSA (İHA)


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