Türkiye Bursa'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Bursa'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da sahte alkol kullanan 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise tedavi altına alındı. Başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli gözaltına alındı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 10:53 Son Güncelleme:
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 Bursa’da son 2 gün içerisinde rahatsızlanan 14 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol nedeniyle zehirlendikleri belirlenen 2'si hayatını kaybetti. Diğer 12 kişinin de durumunun ciddi olduğu açıklandı.

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Üst üste yaşanan sahte alkol vakaları üzerine, Bursa Emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu, sahte alkolü satan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı...

Sahte alkolü internetten satan şüpheli de gözaltına aldı. Öte yandan polis, sahte alkolü satın alan 4 kişiye ulaşarak 30 litre sahte alkole el koydu.

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