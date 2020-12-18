Türkiye Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da sahte alkolden zehirlendikleri iddiası ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

18 Aralık 2020, Cuma 09:30 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde evinde içki içen Mehmet S. saat 04.30 sıralarında fenalaştı. Evde bulunan akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde körlük yaşadığı tespit edilen Mehmet S., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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İnegöl’ün kırsal Konurlar mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ise Kenan Ç., henüz nereden aldığı tespit edilemeyen pet şişedeki içkiyi içti. Bir süre sonra fenalaşan ve körlük yaşayan Kenan Ç. akrabaları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kenan Ç.’nin sahte alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Sahte alkol olduğu iddia edilen pet şişeden numune alan ekipler maddeyi incelenmek üzere İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yoğun bakıma alınan Mehmet S. ve Kenan Ç.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis iki olayla da ilgili soruşturma başlattı.

DHA


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