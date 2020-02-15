Türkiye Bursa'da şarbon görüldü

Bursa'da şarbon görüldü

Türkiye

Bursa'da şarbon görüldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir mezbahada şarbon hastalığının görülmesi üzerine mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı.

15 Şubat 2020, Cumartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yenişehir’in ilçesinde mezbahada kesilen bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine mezbaha ile hayvan pazarı kapatıldı.

Yenişehir’de mezbahada kesilen büyükbaş danada şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine mezbaha ve hayvan pazarı en az 15 gün müddetle kapatılırken, hayvanın geldiği ilçeye bağlı Günece köyüne hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Yetkililer, kesilen hayvanda şarbon hastalığı çıkmasının hemen ardından Günece ve civar köylerde hayvanlara şarbon aşısı yapmaya başladı.

İHA

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