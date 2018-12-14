Bursa'da şehir manzarası izlerken otomobille uçuruma yuvarlandılar! Bursa İnegöl'de manzarayı izlemek için Uludağ’ın tepesine park ettikleri otomobilin bir anda hareket etmesi üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşen araçtaki 1’i ağır 2 kişi yaralandı