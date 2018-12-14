Bursa'da şehir manzarası izlerken otomobille uçuruma yuvarlandılar!
Bursa İnegöl'de manzarayı izlemek için Uludağ’ın tepesine park ettikleri otomobilin bir anda hareket etmesi üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşen araçtaki 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Dün gece Selman Çamlıdere (25), otomobiliyle kız arkadaşı Sinem Öztürk (25)’ü alıp şehir manzarası izlemek için Uludağ'ın tepesine çıktı. Sohbet ettikleri sırada otomobil, bir anda hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.
1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Selman Çamlıdere’nin hafif, kız arkadaşı Sinem Öztürk’ün ise ağır yaralandığını belirledi.
Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Selam Çamlıdere ise hastane girişinde kız arkadaşını taşıyan sedyeyi iterek sağlık görevlilerine yardımcı oldu.