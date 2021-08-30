5,6,7,8, hazırlık, 9,10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı konuları, son günlerde daha yoğun şekilde araştırılıyor. Sınava girecek öğrenciler, konulara son kez göz atarken, Bursluluk sınavı 2021 konuları neler? İOKBS sınav soruları nasıl olacak? Araştırması yapmaya da devam ediyor.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz aylarda 2021 Bursluluk sınavında öğrencilerin karşısına çıkacak olan konu ve kazanımları resmi internet sitesinde paylamıştı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak 5,6,7,8, hazırlık, 9,10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı konularını görebilirsiniz.

5, 6 VE 7. SINIF BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYIN

8. SINIF BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYIN

HAZIRLIK SINIFI SINIF BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYIN

9, 10 VE 11. SINIF BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinden 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

8. sınıf öğrencilerine Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile) 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile) 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.