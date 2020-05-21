Türkiye Bursluluk sınavı ertelendi

Bursluluk sınavı ertelendi

Türkiye

Bursluluk sınavı ertelendi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav tarihi ertelendi.

21 Mayıs 2020, Perşembe 17:10 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.


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