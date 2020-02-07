Bursluluk sınavı için son tarih 17 Şubat
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı.
07 Şubat 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Öğrenciler, 17 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek. Sınav, 25 Nisan’da saat 10.00’da yapılacak. Dörder seçenekli 100 soru sorulacak sınav, 120 dakika sürecek. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık ile 9, 10 ve 11 ’inci sınıf öğrencileri girebilecek. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek. Sınav sonuçları ise 3 Temmuz’da açıklanacak.
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