Bursluluk sınavı, ilk öğreti ve lise hayatı boyunca başarılı öğrencilerin maddi açıdan desteklenmesini sağlıyor. Her yıl binlerce öğrenci burs kazanabilmek için İOKSB sınavında ter döküyor. 2021 bursluluk sınavı tarihleri ve sınav konuları da öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 2021 bursluluk sınavı tarihi ve konularına ilişkin bilinmesi gerekenler…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021bursluluk sınavına ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda yer aldı.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı 2021 İOKBS sınavı, 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Bununla birlikte, 2021 bursluluk sınavı, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde yapılacak.

2021 İOKSB sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

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BURSLULUK SINAVI NASIL OLACAK?

Bursluluk sınavında öğrencilere 4’er seçenekli 100 soru sorulacak. Saat 10.00’da başlayan sınavda öğrencilere soruları çözmeleri için 120 dakika verilecek.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır olmaları gerekiyor. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmalı belirtildi.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için öğrencilerin sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk etmeleri ise yasak. Ayrıca, sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak.

2021 İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 İOKBS sınavına ilişkin öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

2021 İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 İOKBAS sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.