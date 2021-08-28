Bursluluk sınavı, bu yıl koronavirüs nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2021 İOKBS sınavı için belirtilen tarihe ise kısa bir süre kaldı. Öğrenciler, sınava girerken yanlarında sınav giriş belgesi ve kimlik belirten bir belge bulundurmak zorunda. İşte, Bursluluk sınavı sınav yerleri sorgulama ekranı, 2021 İOKBS hakkında merak edilen soruların yanıtları…

2021 İOKBS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2021 İOKBS sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla, 5 Eylül saat 10.00'da yapılacak.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Fotoğraflı bursluluk sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Bu nedenle öğrenciler, sınavdan önce Bursluluk sınavı sınav giriş yeri sorgulaması yapmak zorundadır.

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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.