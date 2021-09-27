Bursluluk sınavı sonuçları, sınava katılan 5,6,7,8, hazırlık, 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri ve aileleri tarafından heyecanla bekleniyor. 2021 İOKBS sonuçları elektronik ortamda açıklanırken, isteyen veliler, öğrencinin okul müdürlüğüne başvuruda bulunarak imza karşılığında sınav sonuç belgesini alabilecek…

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınavı sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü itibariyle henüz açıklanmadı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2021 Devlet Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül Salı günü http://www.meb.gov.tr/ interbet adresi üzerinden açıklanacak.

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2021 İOKBS BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavında (İOKBS) başarılı olan binlerce ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisine eğitim hayatında maddi destek olması amacıyla burs veriliyor. 2021 İOKBS bursu geçtiğimiz yıl 310 TL idi. Ancak 2021’de bu ücretin zamlı olması bekleniyor.

2021 İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk sınavına katılıp başarılı olan öğrenciler, her ayın 15’ine kadar burs ödemesini alıyor.

İOKBS bursluluk sınavı kontenjan dağılımı

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

d) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere