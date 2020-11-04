Burun estetiği yaptıracaklar dikkat!

‘’Müdahaleler gereğinden fazla olursa; burun deliklerinde asimetri, burunda fazla küçülme, çökkünlükler, çekintiler meydana gelmesi kaçınılmazdır.’’ diyen Cevdet Murat Akagün, ülkemizde birçok başarılı cerrahın yetiştiğinin altını çizerek; burun estetiğinin doğru ellerde yapılması gerektiğini vurguladı.

Akagün; kıkırdak desteğin yeterli ve güçlü olmaması veya yapılandırılamaması durumunda, estetik cerrahi sonrası burun yapısında kısa ve uzun vadede, bozukluklar ve deformasyonları beraberinde getirmesi hasta ve hekim arasındaki ilişkiyi büyük sıkıntılara sokacağından; operasyonlara özen gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Akagün’e göre, her kıkırdak çıkarılmasındaki özen gösterilmeyen cerrahide; içeride kurulan kıkırdak iskelet yeterince sağlam olmayarak, uzun dönem boyunca hem burunda nefes almada zorluk hem de şekil bozukluklarını beraberinde getirecektir. Akagün’e göre burun cerrahisinde asıl önemli olan; ister kovansiyonel (geleneksel teknikler) olsun ister Piezo Cerrahisi olsun, uzun dönem sonuçlardır. ‘Rinoplasti Septoplasti (iç kemik) ve kıkırdak eğriliği ile birlikte cerrahi işlemi gerçekleştiriyoruz.’ diyen Akagün; bu estetiğin açık tekniklerle yapılabildiği gibi kapalı tekniklerle de yapıldığını da ekleyerek, hastalara umut ışığı oluyor.