Buse Hasyılmaz, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde sembol isim olan Buse Hasyılmaz, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Buse, Galen Hastanesi’ne kaldırıldı.
31 Ekim 2020, Cumartesi 00:43 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak’taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA