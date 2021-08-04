Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finalde!
Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boks branşında iki final oynayacak. Adaşlar Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finale yükseldi.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda temsilcimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli tarih yazmaya devam ediyor.
Çakıroğlu 51 kiloda, Sürmeneli ise 69 kiloda finale yükseldi.
Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde iki final görerek önemli bir işe imza attı.
Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'u yendi. Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.
Busenaz Sürmeneli ise Lovlina Borghohain'ı mağlup ederek finale yükseldi.
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