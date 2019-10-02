Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in küçük kızı Buse, 6 Haziran 2014’te Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu. Ekim 2016’da Nil’i, Nisan 2018’de Naz’ı dünyaya getirmişti.

'SESLERİNİ BİLE DUYUNCA YORGUNLUĞU GİDİYOR'

Buse Terim Bahçekapılı, “Babam torunlarına çok düşkün. Seslerini bile duyunca tüm yorgunluğu gidiyor. Kızlar, haftanın bir günü dedelerinde kalıyor. Birlikte çok eğleniyorlar” dedi.

Halil Kalmuk/ POSTA





Haberin fotoğrafları için tıklayın Buse Terim: İyi ki kocam oldun