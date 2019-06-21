Buse Varol, Alişan’ın doğum günü videosunu paylaştı

Buse Varol, 43 yaşına giren eşi Alişan'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemişti.

Partiye, Demet Akalın, Okan Kurt, Fatih Ürek, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra gibi pek çok ünlü isim akın etmişti.

Alişan ise sürpriz karşısına adeta şoke olmuştu.

"GELEN HERKESE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Buse Varol eşi Alişan için hazırladığı partinin videosunu paylaşarak, “Gelen herkese tek tek teşekkür ediyorum, ayrıca bu sürprizi hiç çaktırmadığınız için de…” dedi.



