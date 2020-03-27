Magazin Buse Varol doğum gününde ev temizledi

Buse Varol doğum gününde ev temizledi

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Buse Varol doğum gününde ev temizledi

Alişan'ın eşi Buse Varol doğum gününde temizlik yaptı. Bütün evi temizleyen Varol Instagram hesabından temizlik yaptığı anların fotoğrafını "Kargo geldi de" notuyla paylaştı.

27 Mart 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Alişan’ın eşi, oyuncu Buse Varol corona virüs salgını nedeniyle alışverişlerini internet üzerinden yapıyor. Önceki gün siparişleri geldikten sonra villasının dış kapısından başlayarak tüm evi A’dan Z’ye silip dezenfekte etti. Alişan da doğum gününde temizlik yapan eşini şu sözlerle kutladı:

“İlk buluşmamızda söylemiştim sana; ‘Çok güzel şeyler hissediyorum’ diye. Bak o hislerle üç doğum günü, bir nişan, bir nikah, bir de çocuğumuz oldu, sana olan sevgim her gün artacak.”

***Buse Varol 30 yaşına bastı.


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