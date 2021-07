Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'NE OLUR GİTME!'

Selçuk Tektaş için dün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. Merve Tektaş'ın feryadı yürekleri yaktı. Cenaze namazının ardından tabutun araca konulduğunu gören Merve Tektaş, "Selçuk ne olur gitme" diyerek feryat etti.

Alişan kardeşine veda ederken gözyaşlarına boğuldu. Selçuk Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

BUSE VAROL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Cenaze töreninin ardından Alişan'ın eşi Buse Varol da vefat eden kayınbiraderi için bir paylaşım yaptı.

Instagram'ın hikaye bölümünden Tektaş ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Varol, paylaşımına duygusal bir not ekledi.

'ÖMÜR BOYU BU ACI İÇİMİZDE'

Oyuncu, "Seni hep böyle gülen yüzünle hatırlayacağım canım Selçuk'um. Daha beraber yapacağımız çok şey vardı. Bir ay önce konuşmuştuk Temmuz'un 20-21'inde gideceğimiz yeri. Olmadı be Selçuk'um. Burak ammosunu çok özleyecek. Seni hiç unutmayacak. En son gün gördüm ya seni. İyi ki sana seni sevdiğimi söyleme şansı verdi Allah bana. Bu dünyadaki tanıdığım en iyi insan sendin Hiç kalbimi kırmadın. Hep "senin yerin ayrı yengoş" derdin. Senin de kalbimdeki yerin çok büyük ve hiç kapanmayacak. Ömür boyu bu acı içimizde. İyi ki kardeş oldun bana, iyi ki çocuklarımın amcası sen oldun" ifadelerini kullandı.

'ARTIK DÖRT ÇOCUĞUM VAR'

Ünlü şarkıcı da vefat eden kardeşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

Alişan, "Abim bizi öksüz bıraktım gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım.. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşanım, Ceylanım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." ifadelerini kullanmıştı.