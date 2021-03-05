Magazin Büşra Develi: Tam bir sokak çocuğuyum

Büşra Develi: Tam bir sokak çocuğuyum

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Büşra Develi: Tam bir sokak çocuğuyum

Büşra Develi YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. 2018’de Burak Deniz’den ayrılan, 2019’da Caroline Koç’un yeğeni Cem Aktay ile aşka başlayan Büşra Develi çarpıcı açıklamalar yaptı.

05 Mart 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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  • “Bu görüntümün altında tam bir sokak çocuğu var. Eli belinde, eli maşalı değilim ama. Çabuk kızarım, saman alevi gibi sönerim.”
  • “Telefonda konuşurken karşımdaki çok uzatırsa, uçak moduna alıp bırakıyorum. Sonra şarjım bitmiş diye geri dönüyorum.”
  • “En büyük hobim; TV izlerken başkası adına utanmak. Böyle bir zevk var bende. Kendimden geçiyorum.”
  • “Sevgilimden ayrılırken ‘Sorun sende değil, bende. Sen mükemmel bir insansın’ dediğim oldu.”
  • “Hayatının bazı dönemlerinde bazı insanları hayatına alıyorsun. Ne işim vardı benim orda dediğin dönemler olur. Hiç gerek yoktu gibi bir hisse kapılırım sonradan.”
  • “Durumu kurtarmak için çok iyi yalan söylerim. Yanlış anlamayın yalancının teki değilim.”
  • “Hep uslu kız karakterlerini canlandırdım. Sıkıldım. Aklı bir karış havada kızı oynamak istiyorum.”
  • “Çokça takıntım var. Yattığım odanın kapısı açıksa uyuyamıyorum. Diğer odalarda kimse yoksa ışıkları kapalı olmalı. Film izlerken biri yanımda çok hareket etsin istemem. Evde yatağımı otellerdeki gibi yapıyorum ve yorganın altına yılan gibi kıvrılarak giriyorum. Yatak hiç bozulmadan uyanıyorum.”

‘ESTETİĞİM YOK’

  • “Yorgun olunca çok horlarım.”
  • “Evimde pahalı bir eşya yok”
  • “Hiç estetik yaptırmadım.”
  • “Sarhoşken mesaj atmam, direkt ararım.”

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