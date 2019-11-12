Büşra Pekin ile sevgilisi Ersay Üner ayrıldı

Oyuncu Büşra Pekin ile 6 yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan müzisyen sevgilisi Ersay Üner ayrılma kararı aldı.

Ayrılık haberini Büşra Pekin Instagram'dan duyurdu:

"Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı, dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik.

Sevgiler

Büşra Ersay"

"Çok yetenekli biri"

Büşra Pekin, sevgilisi Ersay Üner'in, YouTube’da 100 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşan “İki Aşık” şarkısının elde ettiği başarısının ardından övgüler yağdırmıştı

"Çok yetenekli biri. 'İki Aşık' şarkısının da büyük bir kitleye ulaşacağına emindim ama bunun bu kadar kısa sürede olacağını tahmin etmemiştim."

"Beraberlik mutlu sonla devam edecek"

Ersay Üner konuk olduğu bir programda "Murat Dalkılıç bir akşam arayıp yemeğe çağırdı. Orada Büşra ile tanıştım. O an aşık oldum. Beraberlik mutlu sonla devam edecek" demişti.

Bu haberi de okudular Büşra Pekin'den sevgiliye jest!

Haberin fotoğrafları için tıklayın Büşra Pekin 6 yılda 12 kilo verdi