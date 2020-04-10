Büşra Pekin kolonyalı Tomb Raider oldu
Büşra Pekin, salgından korunmak için evden çıkmıyor. Pekin'den takipçilerini eğlendirecek bir paylaşım geldi.
10 Nisan 2020, Cuma 10:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Instagram’da damacana ve tencere ile spor yapıp takipçilerini güldüren Büşra Pekin bu kez tipten tipe girdi. Bilgisayar oyunlarına atıfta bulunan oyuncu “Hangisi sizin karakteriniz?” diye sordu.
Temizliğe hazır, ev hanımı oldu
Önce elinde kolonyasıyla coronaya karşı savaşan yerli Tomb Raider oldu. Sonra market alışverişini tamamlamış, evden çalışan bir iş insanına dönüştü. Büşra Pekin, süpürgesi ve küreğiyle temizliğe hazır bir ev hanımı ve yoga eğitmenini de canlandırdı.
https://www.instagram.com/p/B-uNgTlB0kO/