Büşra Pekin kolonyalı Tomb Raider oldu

Instagram’da damacana ve tencere ile spor yapıp takipçilerini güldüren Büşra Pekin bu kez tipten tipe girdi. Bilgisayar oyunlarına atıfta bulunan oyuncu “Hangisi sizin karakteriniz?” diye sordu.

Temizliğe hazır, ev hanımı oldu

Önce elinde kolonyasıyla coronaya karşı savaşan yerli Tomb Raider oldu. Sonra market alışverişini tamamlamış, evden çalışan bir iş insanına dönüştü. Büşra Pekin, süpürgesi ve küreğiyle temizliğe hazır bir ev hanımı ve yoga eğitmenini de canlandırdı.



