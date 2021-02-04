Bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti

Olay, Hindistanın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı.

Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü.

O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

DHA



