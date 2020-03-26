Bütçe ve ihtiyaçlara en uygun bilgisayar nasıl seçilir?

Birçok teknoloji markası gibi Asus da bu kritik günlerde son kullanıcının farklı talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geniş bir ürün gamı sunan markalardan biri.

Bütçe ve ihtiyaçlara uygun bilgisayar seçme noktasında en önemli 3 kriteri donanım, taşınabilirlik ve fiyat şeklinde sıralayabiliriz. Donanım tarafında işlemci, depolama ve bellek gibi detayların çok önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Bilgisayarda yapacağız işe göre ihtiyaçlarınızı bütçeniz doğrultusunda dikkatle belirlemeniz gerekiyor. İ5 ya da i7 8.nesil işlemci yanında 8GB RAM ve 256GB SSD kapasitesi bir çok senaryoda işini görmeye yetecektir. Fakat daha fazla performans gerektiren yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız i7 ya da i9 10. Nesil işlemci yanında RTX sınıfı grafikler ve minimum 16GB RAM sizin için ideal olabilir.

Asus’un son kullanıcının farklı talep ve ihtiyaçlara cevap verebileceği bilgisayarlar 30 Mart tarihine kadar KDV indirim avantajı ile satın alınabiliyor.

Asus X509FB-BR073T

Bulunduğu segmentasyon ve fiyatına göre rakiplerinden daha şık bir kasaya sahip olan X509 serisi Asus dizüstü bilgisayarlar, incelik ve hafifliği ile de öne çıkıyor. 8.Nesil i5 Intel işlemci barındıran cihazda ayrıca harici bir ekran kartı olan MX110 da yer alıyor. 8GB ram ve 256GB SSD kapasitesine sahip bu cihaz 1.7kg ağırlığında ve 2.3cm kadar ince. Mevcut indirim dahilinde 30 Mart’a kadar 3.881 TL fiyatıyla satın alınabilir.

Vivobook S432FL-EB089T

Vivobook serisi aslında Asus’un orta segmentini oluştursa da, Vivobook S432 modelini bundan ayırabiliriz. Çünkü bilgisayarda, Zenbook segmentinde görmeye alışık olduğumuz touchpade yerleştirilmiş ikinci bir ekran olan ScreenPad 2.0, soğutmayı destekleyen ve yazma pozisyonunu iyileştiren Ergo-Lift ve çerçeveleri inceltmeye yarayan NanoEdge gibi üst seviye teknolojilerin yanı sıra donanım tarafında da 10.Nesil işlemci ve MX250 harici ekran kartı yer alıyor. Mevcut indirim dahilinde 30 Mart’a kadar 7.337 TL fiyatıyla bu bilgisayarı satın almak mümkün.

Zenbook UX334FLC-A4107T

Asus’un üst seviye donanım ve tasarımı bir araya topladığı Zenbook serisi kuşkusuz bütçesi daha geniş olan kullanıcılara hitap ediyor. Ultra taşınabilir ve güçlü donanıma sahip bu bilgisayar ailesi son nesil işlemci, harici ekran kartı, geniş ve hızlı depolama çözümlerinin yanında 1.2 kg seviyelerinde ağırlığa ve bir A4 kağıttan küçük kasa boyutuna sahip. Mevcut indirim dahilinde bu Zenbook 13 cihazını da 30 Mart’a kadar 9.329 TL fiyata satın alabilirsiniz.