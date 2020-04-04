Büyük aşk hamburgerle başlamış

Yasa Holding’in sahibi, armatör Yalçın-Neslihan Sabancı’nın oğlu İlhan Sabancı ile Pınar Konca 2007’de aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2010’da nikah masasına oturmuştu. Çift dün ilişkilerinin 13’üncü yılını kutladı. Eşine ilk günkü gibi aşık olduğunu söyleyen Pınar Sabancı “Bir hamburger yemeye gittik, hayat bizi nerelere getirdi. 24 saat yan yana olmaktan hiç sıkılmadım” diye konuştu. Çiftin çocukları; Yalçın, 22 Mart 2014’te, Arya 8 Aralık 2016’da, Lia 30 Ekim 2018’de dünyaya geldi.

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