Son dakika haberler... İstanbul Küçükçekmece'de inanılmaz bir vahşet yaşandı. Yakşalık 4 yıldır şizofren tanısı ile laç kullanan ancak tedaviyi reddeden 35 yaşınndaki Tuğçe Sayın birlikte yaşadığı annesi Sevilay Palabıyık'tan para istedi annesinin vermemesi üzerine tartışmaya başladı. Sabah'tan Bulut Yamandağ ve Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Cinnet geçiren genç kadın, annesini önce bıçakla öldürdü. Ardından satırla kafasını kesip içine su koyduğu tencereye koydu ve ocağın üzerine bıraktı. Ardından annesinin sol bacağını kesip etlerini yüzdü. Talihsiz kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıleken, katil zanlısı öz kızı ise yakalanarak gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitede yaşandı. İddiaya göre gece saat 12 sıralarında acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe Sayın ile annesi Sevilay Palabıyık arasında para isteme yüzünden tartışa çıktı.

Yaşanan tartışma üzerine Tuğçe Sayın annesini ölümle tehdit etti. İkili bir sre tartışınca sinirlenen genç kadın eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı.

Hayatını kaybeden kadının satırla kafasını kesen öz kızı su dolu tencereye atıp ocağın üzeirne bıraktı. Daha sonra bedenini banyoya kadar sürükleyip sol bacağını satırla kesti. Etlerini yüzüp bir poşete koydu.

KOMŞULAR ŞÜPHELENDİ, CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Sevilay Palabıyık'tan bir süredir haber alamayan eski eşi Sayit Sayın durumu polise bildirdi. Komşuları na da haber verince komşular eve gitti kapıyı çaldı. Evde bulunan Tuğçe Sayın kapıyı çalan komşulara annesinin tatile gittiğini söyledi. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan ve yaşlı kadının hayatından endişe eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde Sevilay Palabıyık'ın başı vücudundan ayrılmış cesedi ile karşılaştı. Adreste arama gerçekleştiren ekipleri, yaşlı kadının başını ise ocağın üzerindeki su dolu tencerenin içinde buldu. Vücudunun ise banyoda sol bacağı kesik halde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlatırken, evde bulunan Tuğçe Sayın ise gözaltına alındı. Sevilay Palabıyık'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tuğçe Sayın'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

4 YILDIR ŞİZOFREN İLACI KULLANIYORMUŞ

Edinilen bilgiye göre Paramedik olan Tuğçe Sayın'ın 4 yıldır şizofren tanısı ile ilaç kullandığı bu yüzden çalışmadığı beliritldi.

Genç kadının tedaviyi reddettiği ilaçlarını da aksattığı ileri sürüldü.







