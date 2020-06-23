Türkiye Büyükçekmece Gölü’ndeki dev hortumla selfie yapan kadın şaşırttı

Büyükçekmece Gölü’ndeki dev hortumla selfie yapan kadın şaşırttı

Türkiye

Büyükçekmece Gölü’ndeki dev hortumla selfie yapan kadın şaşırttı

İstanbul’da Büyükçekmece Gölü’nde ortaya çıkan dev hortumla selfie çeken bir kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

23 Haziran 2020, Salı 19:51 Son Güncelleme:
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İstanbul’da bugün şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Sağanak yağış öncesinde Büyükçekmece ilçesinde dev hortum ortaya çıktı. Hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir kadının hortum ile selfie çekindiği anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının ve yanında bulunan bir kişinin yaklaşan hortuma karşı soğukkanlılığını koruması izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu.

Ağaçları kökünden söktü

Meteoroloji’nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu. Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı.

Çatalca ve Büyükçekmece’de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi’ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü. Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi’nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi.



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İHA-AA

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