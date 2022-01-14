Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan'ın diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisinin 30'uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Büyükelçi Mammadov, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri tarihinin asırlar öncesine dayandığını belirterek, "Farklı devletlere sahip olmasına rağmen zor zamanlarda öz kardeşini desteklemekten vazgeçmeyen halklarımızın bağlılığı yüzyılların sınavından geçmiştir. 1915 yılında Çanakkale'de kardeşleri ile beraber şehit olan Azerbaycanlı askerler, 1918 yılında Kafkas İslam Ordusunun bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti için canından geçen yiğitleri halklarımızın kalbinde ebedi olarak yaşamaktadırlar" dedi.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ BULUNMAYAN KARDEŞLİK ÖRNEĞİ'

Reşad Mammadov, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini esirgemediğini belirtip, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılında ülkemizi bağımsız devlet olarak ilk tanıyan kardeş Türkiye Cumhuriyeti olmuş ve 14 Ocak 1992 tarihinde ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını takiben devletlerimiz ve halklarımızın ilişkileri bütün alanlarda hızlı bir yükselişle gelişmeye başlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' ve Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 'Tek millet, iki devlet' fikirlerine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ikili ve uluslararası platformlarda en yüksek seviyesine ulaşarak dünyada eşi benzeri bulunmayan kardeşlik örneği sergilemektedir. Kardeş Türk halkı bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra zorlu bir süreçten geçen, topraklarının yüzde 20'si işgal altına düşen Azerbaycan'dan desteğini esirgememiş. 27 Eylül 2020 Tarihinde başlayan 44 günlük vatan savaşında da öz kardeşi ile dayanışma halinde olmuştur. 2021 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da imzaladığı Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefikliğe evrilen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 30'üncü yıldönümünün haklı bir gururla kutlandığı bu tarihte halklarımıza barış, istikrar, refah ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz."