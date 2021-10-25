ABD, Kanada ve Hollanda'nın ortak bir ağızla yaptığı açıklama ile 'Osman Kavala' konusunda geri adım atmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir.

Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz."

https://twitter.com/omerrcelik/status/1452642258831003660?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet



