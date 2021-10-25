Türkiye Büyükelçilerin geri adımının ardından Ömer Çelik'ten ilk açıklama!

Büyükelçilerin geri adımının ardından Ömer Çelik'ten ilk açıklama!

Türkiye

Büyükelçilerin geri adımının ardından Ömer Çelik'ten ilk açıklama!

10 ülke temsilcisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesinin ardından geri adım atan ABD, Hollanda ve Kanada'nın açıklamalarıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli bir açıklama geldi. Çelik, "Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir." dedi.

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:44 Son Güncelleme:
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ABD, Kanada ve Hollanda'nın ortak bir ağızla yaptığı açıklama ile 'Osman Kavala' konusunda geri adım atmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama geldi. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir.

Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz."

https://twitter.com/omerrcelik/status/1452642258831003660?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet


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