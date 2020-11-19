Kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülecek ağaçlandırma kampanyasıyla 2021 sonuna kadar 700 bin fidan dikilecek. Proje için ilk fidan 21 Kasım Cumartesi günü Vali Hüseyin Aksoy Caddesi’nde dikilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, daha yeşil bir Mersin için önemli bir adım atarak, “Yeşil Mersin Projesi”ni başlatıyor. 13 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak 21 Kasım Cumartesi günü başlatılacak olan kampanya için ilk fidan Vali Hüseyin Aksoy Caddesi’nde dikilecek.

700 bin fidan toprakla buluşacak

Kent genelinde 2021 sonuna kadar toplam 700 bin fidanın dikileceği kampanya, sonbahar ve ilkbahar dönemi olarak iki etapta tamamlanacak. Mersin’e nefes olacak fidanlardan ilki 21 Kasım Cumartesi günü Yenişehir İlçesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi’nde dikilecek. Büyükşehir ekiplerinin Mersin genelinde belirlediği park, kavşak, refüj ve diğer kamuya ait ağaçlandırma ihtiyacı olan alanlara yapılacak dikim çalışmalarına isteyen tüm doğa severler katılabilecek.

Çok yıllık süs bitkileri kullanılacak

Hem hava kirliliği ile mücadele etmek hem de Mersin estetiğine değer katmak adına yürütülen kampanya için kentin ekolojik faktörlerine uyum sağlayan begonvil, zakkum, orkide, jakaranda, alev çalısı gibi çok yıllık süs bitkileri kullanılacak. Çalışmalar, pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek.