Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme! Cinayet faili serbest bırakıldı
Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili Ankara'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
22 Ekim 2021, Cuma 17:06 Son Güncelleme:
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Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili olarak cinayetin faili olarak Ankara'da gözaltına alınan ve tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sabah - Tolga Yanık
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