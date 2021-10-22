Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili olarak cinayetin faili olarak Ankara'da gözaltına alınan ve tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Sabah - Tolga Yanık







