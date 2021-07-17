Evlerinde vurularak öldürülen Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, Müge Anlı’nın programında anne babasının katillerinin bulunmasını istemiş ve yaşananlara isyan etmişti. Programda dramatik anların yaşanmasıyla Müge Anlı’da gözyaşlarını tutamamıştı. Herkes Büyükşen çiftinin katili kim? sorusunu sorarken, hafta içinde 25 kişi göz altına alınmıştı. Gelen bir son dakika haberine göre de cinayetin azmettiricileri suçlarını itiraf etti…

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİ NASIL OLDU?

Büyükşen cinayetinin yaşandığı gün, kar maskeli kişi, Metin Büyükşen’in evine girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e pompalı tüfekle ateş etti. Büyükşen çiftinin evdeki kızı 24 yaşındaki Büşra Büyükşen'de şüphelinin dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

Büşra Büyükşen, ayıldıktan sonra, yoldan geçen komşularının aracına binen jandarmaya giderek, olayı anlattı. Jandarma ekipleri, eve geldiklerinde Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlileri tarafından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLİ KİMMİŞ?

Olayın üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen katil bulunamamıştı. Cinayet dosyası, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, başkanlığında yeniden ele alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, 13 Temmuz günü İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda çiftin oğulları Uğur Büyükşen, kızları Büşra Büyükşen, gelinleri Betül Büyükşen ve gelinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Sonrasında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 25'e yükseldi.

'KATİLLERİN YANLIŞ EVE GİRDİKLERİ' İDDİASI

Soruşturma kapsamında, saldırganların adresi karıştırması sonucu Büyükşen çiftinin öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu iddia kapsamında gözaltında bulunan 25 şüpheli arasında bulunan Esra T. ve Abdullah B.'nin yapılan sorgulamada suçunu itiraf ettikleri öğrenildi.

Esra T. ve Abdullah B.'nin azmettirdiği kişilerin Büyükşen çiftinin komşusu yerine yanlış adrese gittikleri belirlendi. İfadelerin ardından cinayeti azmettirdiği öne sürülen Esra T. ve Abdullah B. saat 23.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Katil veya katillerin ise arandığı öğrenildi.