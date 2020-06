Blausee Gölü’nün bu hayranlık uyandıran mavi-yeşil rengi; suyun kırmızı olan uzun dalga ışığı, kısa mavi dalga ışığını daha iyi çektiği için su rengi mavi-yeşil olarak görünüyor. Blausee’nin her yerinden harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Başınızı hangi yöne çevirirseniz yeşilin ve mavinin hiç görmediğiniz tonlarını görebilirsiniz.

Gölün keyfini doyasıya çıkarın

15.000 yıl kadar önce kaya düşmesi ile oluşan Blausee Gölü, Zürich Kantonu’ndan bölgeye gelen iş adamı Johann Leemann-Boller tarafından keşfediliyor. Leemann-Boller 1878 yılında bu gölün bulunduğu yeri satın alıyor. Göl, yaklaşık 20 hektarlık ormanlık bir doğa parkın içinde yer alıyor. Tüm gölü çevreleyen harika yürüyüş yolları yer alıyor. Yani gölün keyfini doyasıya çıkartabilirsiniz. Ben, Blausee Gölünü hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde ziyaret ettim. Her iki mevsimde de göl gerçekten muhteşem. Unutmadan Blausee Gölü’nde yüzmek ve balık tutmak yasak.

Blausee Gölü efsanesi

Bir de bu göle ait bir efsane var. İsviçre’de yaşayan, birbirini çok seven âşık bir çift, Blausee Gölü’nü oldukça sık ziyaret ederlermiş. Zaman geçmiş, adam hastalanmış. Hastalığa yenik düşüp hayatını kaybetmiş. Çok zor günler geçiren sevgilisi ise, hemen her gün Blausee’ye gelip eski günlerini hatırlayarak gözyaşlarını dökmüş. Efsaneye göre her gün gölde ağlayan kadının gözyaşları buna sebep olmuş. Bu acıya daha fazla katlanamayan kadın, yine Blausee’ye gittiği bir gün göl kenarında hayatını kaybederek suya yuvarlanmış. Bu hikâyenin anısına gölün içinde hayatını sevdiği adam uğruna kaybeden kadının bir heykeli yer alıyor.

Raphael Fuchs adında bir sanatçı, bu rivayetin anısına 1998 yılında genç kızı sembolize eden bir heykel yapmış.

Blausee Gölü videosu: